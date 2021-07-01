Олександр Тупицький подав позов проти КСУ

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов відстороненого від посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького проти КСУ через невиплату винагороди судді на суму 900 тис. грн. Про це повідомили у прес-службі ОАСК.

«Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення перед позивачем заборгованості, що виникла через невиплату йому в повному обсязі винагороди судді Конституційного Суду України в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року та зобов’язати КСУ виплатити її», – йдеться у повідомленні.

Позивач вважає, що виплата йому винагороди судді Конституційного Суду України протягом цього періоду здійснювалася з порушенням положень Конституції України, Закону України «Про Конституційний Суд України» та просить Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язати КСУ сплатити йому понад 900 тис. грн.

Наразі ОАСК вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Як інформував ZAXID.NET, наприкінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці, а у лютому продовжив його ще на місяць. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним, але державна охорона все одно не пускає його на робоче місце.

1 травня стало відомо про те, що виконуючий обов’язки голови Конституційного суду Сергій Головатий призупинив виплату заробітної плати та заборонив користуватися службовим транспортом відстороненим від своїх посад суддям КС Олександру Тупицькому та Олександру Касмініну.

15 червня Тупицький заявив про участь у засіданні КСУ дистанційно.