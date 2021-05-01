Виконуючий обов’язки голови Конституційного суду Сергій Головатий призупинив виплату заробітної плати та заборонив користуватися службовим транспортом відстороненим від своїх посад суддям КС Олександру Тупицькому та Олександру Касмініну. Про це пише сайт «Дзеркало тижня», який опублікував відповідні розпорядження.

Згідно із документом, Головатий видав розпорядження в п’ятницю, 30 квітня. Водночас, як зазначає інтернет-ЗМІ, підставою такого рішення в.о глави КСУ визначив лише указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Тупицького та Касмініна, а не Конституцію чи закон про Конституційний суд.

Виданню такого розпорядження, як стверджує сайт, слугувало депутатське звернення Федора Веніславського, який є представником президента в КСУ.

Відсторонений голова КСУ Олександр Тупицький одразу відмінив розпорядження Головатого та призначив службову перевірку. Водночас «Дзеркало тижня» уточнює, що розпорядження Тупицього видане на бланку голови і зареєстровано в секретаріате КС. Це може означати, що секретаріат признає його легітимним головою КСУ. Попри це, секретаріат також зареєстрував і розпорядження Головатого.

Справа Олександра Тупицького: що відомо

21 грудня, «Схеми» опублікували аудіозаписи розмов Тупицького із провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. За даними журналістів, Тупицький у 2006-2010 роках, коли був суддею у Донецьку, сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес.

Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликали на понеділок, 28 грудня, до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій у справі екс-голови Татькова. Тупицький підтвердив, що отримав повістку про виклик, але у відповідь підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора.

29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького від посади на два місяці, незважаючи на твердження Конституційного суду про те, що законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КСУ.

27 березня президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.

Раніше президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».