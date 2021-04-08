Низка нардепів «Європейської солідарності» та «Батьківщини» внесли до Конституційного суду подання про оскарження указів президента щодо відсторонення від посад суддів КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Про це йдеться у повідомленні на сайті КСУ.

До Конституційного суду України 8 квітня 2021 року надійшло конституційне подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) указів президента:

«Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 29 грудня 2020 року №607/2020,

«Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 26 лютого 2021 року №79/2021,

«Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» від 27 березня 2021 року №124/2021.

Автори просять визнати акти президента такими, що не відповідають низці норм Конституції.

Депутати наголошують, що «Конституція не лише не надає президентові права відсторонення від посади судді КС, а й взагалі не передбачає можливості відсторонення судді КС із посади».

У поданні також зазначається, що «президент, фактично порушуючи фундаментальний конституційний принцип презумпції невинуватості, довільно й на свій розсуд поставив під сумнів можливість виконувати свої повноваження Тупицьким та Касмініним, а також у неконституційний спосіб із перевищенням своїх повноважень скасував укази про їхнє призначення, чим порушив гарантії діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції – КС».

Також депутати просять допустити до розгляду цього подання колегу Сергія Власенка з «Батьківщини», а саме провадження визнати невідкладним через «загрозу дестабілізації КС».

Що відбувається між КСУ та Офісом президента

Проблеми з Конституційним судом у Зеленського та його команди почалися у кінці жовтня. Тоді суд фактично скасував систему електронного декларування, чим завдав удару по антикорупційній реформі.

Це викликало політичний скандал: через таке рішення суддів Україні прогнозували серйозні проблеми з міжнародними партнерами, мало не до зупинки співпраці з МВФ та скасування безвізу з ЄС.

Президент Зеленський спробував розпустити Конституційний суд через Верховну Раду, але у законності такої його ініціативи виникли сумніви у депутатів.

Тим не менше, Володимир Зеленський заявив, що такими діями вдалося зупинити подальші сумнівні рішення Конституційного суду. Він також заявляв, що Олександр Тупицький не може далі очолювати КС.

Конституційний суд наполягає, що діяв виключно за Конституцією та відстоював незалежність суддівської гілки влади. Зрештою Верховна Рада поступово відновила систему електронного декларування з урахуванням рішення Конституційного суду та порад Венеціанської комісії.

Кримінальну відповідальність за недостовірне декларування повернули, але в'язниця порушникам більше не загрожує. Водночас голову КС Тупицького почали викликати на судові засідання, які він успішно ігнорує.