Раніше президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ

Відсторонений голова Конституційного cуду Олександр Тупицький не прийшов до Печерського районний суд Києва, який мав обирати йому запобіжний захід. Так, засідання відклали до 7 квітня. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на Офіс генпрокурора у п’ятницю, 2 квітня.

Перед засіданням під стінами суду відбувалась акція проти скасування мораторію на продаж землі та свавілля влади. Адвокат Тупицького, якого цитує «Суспільне», заявива, що його підзахисний не прийшов до суду, оскільки «його охорона доповіла про неможливість забезпечити його безпеку».

Прокурор натомість розповів, що Тупицький під час досудового розслідування не з’являвся до слідчого, а зараз й до суду, тому аргементи його адвоката назвав «не підтверженими».

Засідання щодо обрання запобіжного заходу перенесли на наступний тиждень – на 7 квітня.

Справа Олександра Тупицького: що відомо

21 грудня, «Схеми» опублікували аудіозаписи розмов Тупицького із провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. За даними журналістів, Тупицький у 2006-2010 роках, коли був суддею у Донецьку, сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес.

Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликали на понеділок, 28 грудня, до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій у справі екс-голови Татькова. Тупицький підтвердив, що отримав повістку про виклик, але у відповідь підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора.

29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького від посади на два місяці, незважаючи на твердження Конституційного суду про те, що законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КСУ.

Після повернення з відпустки Олександр Тупицький намагався потрапити на своє робоче місце у КСУ, однак його не пропустили співробітники Управління держохорони за зверненням ДБР.

Незважаючи на недопуск до робочого місця, Олександр Тупицький продовжує виконувати службові обов’язки, але дистанційно. 28 лютого Володимир Зеленський продовжив відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького ще на місяць – до кінця березня.