Олександра Тупицького відсторонили від посади на два місяці

Працівники Управління державної охорони не впустили голову Конституційного суду Олександра Тупицького до приміщення суду та робочого місця. Нещодавно президент Володимир Зеленський відсторонив його від посади.

«Сьогодні, 19 січня, працівники Управління державної охорони України без повідомлення про причини вкотре не допускають Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького до приміщення Суду та робочого кабінету», – йдеться в повідомленні, опблікованому на сайті КСУ.

Олександр Тупицький назвав це черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови КСУ та перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків. Суд вважає, що це перешкоджання може призвести до блокування роботи КСУ.

Крім того, Тупицький написав заяву до поліції, інформує «Радіо Свобода». Він закликавполіцейський з’ясувати, хто і на яких підставах перешкоджає його роботу. Він додав, що роботу судді Конституційного суду регламентують два закони – Конституція та закон «Про Конституційний суд». З його слів, в них не передбачене поняття про відсторонення від посади.

Управління державної охорони заявила, що виконує вимоги указу президента про відсторонення Тупицького від посади, а їхні військовослужбовці діють в межах свої повноважень, передбачених законом.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора 28 грудня направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому через його неявку на процесуальні дії. Також прокуратура направила клопотання президенту Упро відсторонення Тупицького з посади судді строком на два місяці.

21 грудня, «Схеми» опублікували аудіозаписи розмов Тупицького із провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. За даними журналістів, Тупицький у 2006-2010 роках, коли був суддею у Донецьку, сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес.

Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликали на понеділок, 28 грудня, до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій у справі екс-голови Татькова. Тупицький підтвердив, що отримав повістку про виклик, але у відповідь підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора.

29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького від посади на два місяці, незважаючи на твердження Конституційного суду про те, що законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КСУ.