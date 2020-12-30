КСУ відмовився виконувати указ Зеленського про відсторонення Тупицького
КСУ назвав юридично нікчемним указ Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького
Конституційний суд відмовився виконувати указ президента Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді КСУ. Про це повідомляє прес-служба суду.
КСУ назвав «юридично нікчемним» указ президента Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького. Також суд пригрозив президенту кримінальною відповідальністю.
Там наголосили, що стаття 154 Кримінально-процесуального кодексу, на яку послався Зеленський при відстороненні Тупицького, не розповсюджується на суддів КСУ
.«Президент України вийшов за межі своїх конституційних повноважень. Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за втручання у діяльність державного діяча (стаття 344) та втручання в діяльність судових органів (стаття 376)», — йдеться у повідомленні.
У КСУ кажуть, що у зв’язку з цим Тупицький продовжить виконувати свої службові обов’язки, а Зеленський має скасувати свій указ.
Нагадаємо, 29 грудня, після засідання Ради національної безпеки та оборони Зеленський видав указ про відсторонення Тупицького на два місяці з посади судді Конституційного суду. Причина в кримінальній справі стосовно Тупицького.
Того ж дня у КС зазначили, що рішення про звільнення судді з посади ухвалюється виключно Конституційним Судом на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість суду.
Раніше голові КС Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.
Очільник КС не з’явився 28 грудня в Офіс генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. ОГП підготував клопотання до Офісу президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади голови КС Тупицького.