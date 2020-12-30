Конституційний суд відмовився виконувати указ президента Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді КСУ. Про це повідомляє прес-служба суду.

КСУ назвав «юридично нікчемним» указ президента Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького. Також суд пригрозив президенту кримінальною відповідальністю.

Там наголосили, що стаття 154 Кримінально-процесуального кодексу, на яку послався Зеленський при відстороненні Тупицького, не розповсюджується на суддів КСУ

.«Президент України вийшов за межі своїх конституційних повноважень. Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за втручання у діяльність державного діяча (стаття 344) та втручання в діяльність судових органів (стаття 376)», — йдеться у повідомленні.

У КСУ кажуть, що у зв’язку з цим Тупицький продовжить виконувати свої службові обов’язки, а Зеленський має скасувати свій указ.

Нагадаємо, 29 грудня, після засідання Ради національної безпеки та оборони Зеленський видав указ про відсторонення Тупицького на два місяці з посади судді Конституційного суду. Причина в кримінальній справі стосовно Тупицького.

Того ж дня у КС зазначили, що рішення про звільнення судді з посади ухвалюється виключно Конституційним Судом на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість суду.

Раніше голові КС Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Очільник КС не з’явився 28 грудня в Офіс генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. ОГП підготував клопотання до Офісу президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади голови КС Тупицького.