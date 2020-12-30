Після підписання президентом Володимиром Зеленським указу про відсторонення від посади на два місяці голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького, суддя не має повноважень на скликання спеціального засідання КСУ. Про це заявив представник глави держави в КСУ Федір Веніславський, інформує прес-служба глави держави.

«З учорашнього дня Олександр Тупицький вже не може виконувати повноваження судді КСУ протягом двох місяців. Тобто він не може виконувати повноваження судді КС та його Голови, а отже, і скликати спеціальне засідання», – прокоментував представник президента у Конституційному Суді заяви, розміщені на сайті КСУ після оприлюднення зазначеного указу.

«За законом про КСУ, спеціальне пленарне засідання може бути скликане виключно Головою КСУ або особою, яка виконує його повноваження. Пан Тупицький не має на сьогоднішній день повноважень ні як суддя, ні як Голова, який відсторонений від посади, скликати спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду», – наголосив Веніславський.

Він також зазначив, що відсторонення Тупицького від посади судді – це фактично вимушений крок президента України з метою встановлення істини під час досудового розслідування кримінальної справи.

«Це робиться для того, щоб особа, яка займає певну посаду, особливо таку відповідальну, як суддя КСУ, і тим більше – Голова Конституційного Суду, не могла втручатися у здійснення досудового розслідування. Щоб вона не перешкоджала своїми діями органам досудового розслідування», – пояснив Веніславський.

Представник президента в КСУ зауважив, що роз’яснення щодо порядку відсторонення від посади судді Конституційного Суду, розміщене на офіційному сайті, також не має жодних юридичних наслідків, оскільки юридичний департамент, який підписався як автор такого роз’яснення, не має повноважень давати жодних роз’яснень щодо офіційного тлумачення тих чи інших норм чинного законодавства, якою є стаття 154 КПК.

Як інформував ZAXID.NET, вчора Зеленський скликав термінове засідання РНБО, на якому, зокрема, розглядалися питання вирішення конституційної кризи в Україні. Після цього президент підписав указпро відсторонення Тупицького з посади на два місяці.

У Конституційному Суді заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень. У суді закликали скасувати указ про відсторонення Тупицького і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю.

28 грудня Офіс генпрокурора викликав Тупицького для вручення підозри, однак голова КСУ не прийшов «через поважну причину». Після цього Офіс генпрокурора надіслав підозру Тупицькому поштою.