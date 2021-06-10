Шестеро суддів Конституційного суду України (КСУ) блокують засідання Великої палати КСУ, до складу якої входять всі судді цього суду. Саме Велика палата приймає остаточні рішення за поданнями народних депутатів щодо конституційності законів. Судді-блокувальники вимагають допустити до роботи Олександра Тупицького і Олександра Касмініна – раніше указ про їхнє призначення скасував президент Володимир Зеленський, проте фактично своїх суддів може звільняти лише сам КСУ.

Як повідомив «Бабель» з посиланням на кілька своїх джерел, 10 червня перед голосуванням за порядок денний суддя КСУ Олександр Литвинов заявив, що указ президента про звільнення Тупицького і Касмініна неконституційний. А тому, на думку Литвинова, дії співробітників Управління державної охорони, які не допускають до суду Тупицького і Касмініна, незаконні.

Литвинова підтримали ще п’ятеро суддів, зазначається в публікації. Це Ірина Завгородня, Віктор Городовенко, Віктор Кривенко, Сергій Сас, Петро Філюк. Ці судді відмовилися голосувати за будь-які питання, поки в КС не допустять Тупицького і Касмініна, повідомляють джерела «Бабеля». Після цього шестеро суддів провалили голосування за порядок денний і засідання закрили.

Повернути Тупицького на засідання вимагали «Батьківщина» і «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ). 3 червня на засіданні Великої палати КСУ лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, підтримуючи клопотання, заявила, що з Тупицьким і Касмініним «розправилися тільки тому, щоб не дати визнати неконституційним закон про ринок землі». Тоді суд розглядав подання депутатів Тимошенко і партії ОПЗЖ про скасування ринку сільськогосподарської землі.

Крім того в Конституційному суді з квітня лежить подання, в якому народні депутати від «Батьківщіни» і «Європейської солідарності» просять визнати неконституційним указ Володимира Зеленського про звільнення Тупицького і Касмініна. Однак, судді досі не визначилися, чи відкривати за цим поданням провадження.

КСУ має розглянути низку резонансних подань. Найчастіше з ними в КС зверталися ОТЗЖ, «Батьківщина» і депутати з орбіти впливу Ігоря Коломойського. Співрозмовник «Бабеля» впевнений, що Тупицький і Касмінін потрібні для того, щоб було достатньо голосів за необхідні рішення.

«Їхня мета – показати, що без Тупицького суд паралізований», – вважає інший співрозмовник «Бабеля», знайомий з ситуацією в Конституційному суді.

Нагадаємо, у 2013 році тодішній президент України Віктор Янукович призначив Олександра Касмініна й Олександра Тупицького суддями КСУ. У березні 2021 року президент Володимир Зеленський скасував ці укази. Він пояснив таке рішення результатами аудиту указів екс-президента України Віктора Януковича.