Олександр Тупицький вже пів року проживає в австрійському Відні як біженець

Міністерство юстиції України направило Австрії клопотання про видачу Україні екс-голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Також за лінією Інтерполу Державне бюро розслідувань направило «червоне оповіщення» для затримання Тупицького.

«Очікується відповідь генерального секретаріату Інтерполу про можливість використання його каналів для розшуку Тупицького», - додало джерело журналістів в правоохоронних органах України.

59-річний колишній голова і екс-суддя Конституційного суду України Олександр Тупицький вже пів року проживає в австрійському Відні як біженець і стверджує, що перетнув український кордон законно, як «звільнений від мобілізації».

Тупицького підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й «Зуєвського енергомеханічного заводу».

У травні Тупицького було оголошено у міжнародний розшук. У липні його заочно заарештували. Сторона обвинувачення мала намір ініціювати процес екстрадиції.