Україна направила Австрії клопотання про видачу судді Тупицького
ДБР направило Інтерполу «червоне оповіщення» для затримання Тупицького
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Міністерство юстиції України направило Австрії клопотання про видачу Україні екс-голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Також за лінією Інтерполу Державне бюро розслідувань направило «червоне оповіщення» для затримання Тупицького.
«Очікується відповідь генерального секретаріату Інтерполу про можливість використання його каналів для розшуку Тупицького», - додало джерело журналістів в правоохоронних органах України.
59-річний колишній голова і екс-суддя Конституційного суду України Олександр Тупицький вже пів року проживає в австрійському Відні як біженець і стверджує, що перетнув український кордон законно, як «звільнений від мобілізації».
Тупицького підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й «Зуєвського енергомеханічного заводу».
У травні Тупицького було оголошено у міжнародний розшук. У липні його заочно заарештували. Сторона обвинувачення мала намір ініціювати процес екстрадиції.