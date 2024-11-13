За Яна Мікшу внесли заставу у розмірі 2,1 млн грн

У вівторок, 12 листопада, суддя Печерського районного суду Києва Роман Новак ухвалив рішення поновити на посаді заступника начальника Берегівської районної поліції Яна Мікшу, якого підозрюють в незаконному переправленні чоловіків через кордон. Про це повідомили журналісти «Слідства.Інфо».

Заступника начальника поліції Яна Мікшу підозрюють у переправленні за кордон понад 20 чоловіків, серед яких: дизайнер, екссуддя, колишній радник експрезидента-втікача Віктора Януковича та чоловік сестри футболіста Андрія Шевченка. За версією прокурорів, Мікша збагатився на 16 млн грн від організації незаконної схеми з переправляння. Імовірно, послугами Мікші скористався і колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький.

Журналісти зазначають, що прокурор у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури Роман Крупка клопотав продовжити відсторонення поліцейського від посади. За даними слідчих, Мікша чинив злочини, використовуючи своє службове становище, впливав на свідків, знищував докази та протидіяв розслідуванню. Попри це суддя відхилив клопотання прокурорів і 17 листопада Ян Мікша повернеться на роботу в поліцію. Прокурори повідомили, що планують подавати апеляцію на рішення суду.

За інформацією джерел «Слідства.Інфо» у правоохоронних органах, заставу за Мікшу внесла підприємиця з Берегового Андрея Монокі. Заставу жінка внесла через дві години після ухвалення рішення суддею. Журналісти намагалися поспілкуватись з підприємицею, утім вона не взяла слухавку.

Нагадаємо, 11 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Яна Мікші – тримання під вартою до 2 лютого 2025 року з правом на заставу у розмірі 2,1 млн грн. Прокурорам після завершення засідання підозрюваний сказав, що таких грошей він не має.

За даними джерел «Слідства.Інфо» у правоохоронних органах, Ян Мікша від початку повномасштабного вторгнення користувався автомобілем Land Rover, а згодом пересів на – Volkswagen. Обидва авто не вказані в декларації берегівського поліцейського. Також у 2022 році Ян Мікша почав будівництво двоповерхового будинку в Ужгородському районі. Інформацію про будинок посадовець також не вніс в декларацію. У суді Мікша заявив, що земля і будинок перейшли у власність дружини від її батьків. З відомостей Державного реєстру фізичних осіб журналісти дізналися, що майно, яке Мікша набув з 24 лютого 2022 року та яке зареєстроване на його родичів та близьких, ймовірно придбане за його власні гроші.