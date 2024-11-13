Підозрюваному загрожує до дев'яти років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили в Мар’їнському районному суді на Донеччині схему ухилення від мобілізації. За даними слідчих, її організував помічник судді, який раніше був правоохоронцем. Про це у середу, 13 листопада, повідомили у пресслужбі ДБР та Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили, помічник судді забезпечував ухвалення судових рішень щодо розлучення ухилянта та позбавлення батьківських прав його дружини. Таким чином ухилянти отримували одноосібну опіку над дитиною до 18 років. Це давало їм право отримати відстрочку від мобілізації, а також можливість виїхати за кордон.

«При цьому позовні заяви у цих справах чоловіки навіть не писали та не брали участі у судових засіданнях. Вони отримували від працівника суду вже готові рішення після оплати послуг», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, у вересні 2024 року працівник суду одержав три тис. доларів за ухвалення відповідного рішення. А у жовтні – 124,5 тис. грн за два судових рішення – щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері.

У вівторок, 12 листопада, слідчі ДБР повідомили помічнику судді про підозру в організації незаконного переправлення людей за кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев'яти років та конфіскація майна. Незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Також правоохоронці перевіряють причетність до кримінального правопорушення інших працівників суду, у тому числі суддів та керівництва.