Прикордонники виявили два фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю

На Одещині у пункті пропуску «Орлівка» прикордонники викрили два фіктивних подружжя. Про це у суботу, 28 вересня, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

У першому випадку 31-річний житель Житомирської області одружився з жінкою, яка старша за нього на 10 років та має інвалідність. Чоловік розповів прикордонникам, що супроводжує дружину на лікування до Туреччини, проте, за словами жінки, її чоловік їде на заробітки.

«Попри те, що шлюб був укладений усього три місяці тому, чоловік щасливої дати не пам’ятає. Також, обидва не знають особистих даних один про одного, та ще й проживають не разом», – йдеться у повідомленні прикордонників.

В іншому випадку 31-річний житель Одещини одружився з жінкою з інвалідністю, яка старша за нього на дев’ять років. Разом із «подружжям» подорожувала 28-річна жінка, яку прикордонникам представили як двоюрідну сестру чоловіка. Однак згодом з’ясувалось, що вона та ухилянт перебувають у цивільному шлюбі та виховують двох дітей. Як і в попередньому випадку фіктивна пара нічого не знала один про одного.

Прикордонники направили до Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».