Затриманим загрожує до 9 років ув’язнення

Правоохоронці затримали двох військовослужбовців ДПСУ, які разом зі спільником за 6 тис. доларів переправляли чоловіків за кордон. Затриманим загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 13 листопада, ухилянтів з Прикарпаття переправляли до Румунії через Карпати. До схеми були причетні двоє прикордонників та їх спільник. Останній знаходив потенційних клієнтів та перевозив їх із Прикарпаття до Вижницького району Чернівецької області.

Працівники ДПСУ допомагали військовозобов’язаним потрапити в закриту прикордонну смугу та перейти кордон поза офіційними пунктами пропуску. Частину маршруту вони їхали на авто, а на румунський бік ухилянти переходили пішки. Коштувала ця послуга від 6 до 7 тис доларів за одного чоловіка.

«Під час обшуків за місцями служби, проживання та в автомобілях фігурантів вилучено службову документацію відділення інспекторів прикордонної служби, 30 тис. доларів, майже 6 тис. євро та 100 тис. грн, мобільні телефони та 2 автомобілі, якими перевозили ухилянтів», – інформують в СБУ.

Прикордонників та їх спільника арештували з можливістю внесення застави. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.