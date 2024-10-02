Прикордонника арештували, а ухилянту вдалося перетнути кордон

На Прикарпатті 22-річного інспектора прикордонної служби підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. За 4 тис. доларів він через блокпости перевозив у багажнику ухилянта і допоміг йому втекти в ЄС.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 2 жовтня, завдяки своєму статусу, прикордоннику вдалось перевезти через блокпости прикарпатця призовного віку. Ухилянта інспектор ДПСУ сховав у багажнику та накрив ковдрою.

«Він проінструктував клієнта щодо його поведінки та дій під час і після перетину кордону та отримав 4 тисячі доларів. Під “кураторством” прикордонника чоловіку вдалось дістатися до відправного пункту і надалі потрапити до однієї із країн ЄС», – інформують у прокуратурі.

Підозрюваного арештували. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.