Незаконний перетин українсько-румунського кордону коштував 5,5 тис. євро з особи

На Закарпатті затримали 44-річного жителя Івано-Франківської області, який, використовуючи підроблене посвідчення офіцера ЗСУ, намагався переправити в Румунію двох військовозобов’язаних чоловіків з Львівської області. За скоєне прикарпатцю загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 5 вересня, незаконний перетин українсько-румунського кордону коштував 5,5 тис. євро з особи. Переправника разом з ухилянтами затримали у селі Вишково Хустського району.

«Двох своїх клієнтів з Львівщини до Закарпаття він доставив на власному авто. Для цього зловмисник придумав легенду, що нібито вони їдуть за автівкою для військових, а для переконливості, під час перевірок, предʼявляв підроблене посвідчення офіцера ЗСУ», – інформують правоохоронці.

Прикарпатця помістили в СІЗО, а кримінальну справу передали до суду. За незаконне переправлення кількох осіб через державний кордон, самовільне присвоєння звання службової особи, пособництво у підробленні документів і їх використання чоловіку загрожує до дев’яти років ув’язнення.