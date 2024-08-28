Жителю села Бадалово загрожує до 7 років ув’язнення

На Закарпатті правоохоронці ліквідували канал переправлення військовозобов’язаних через кордон. Схему організував 63-річний житель села Бадалово Берегівського району, який за незаконний перетин кордону брав з ухилянтів по 7 тис. доларів. За місяць чоловік переправляв в Угорщину 30 військовозобов’язаних.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 28 серпня, мешканець Бадалова ретельно планував переправлення ухилянтів. Попередньо поселяв їх в прикордонній зоні, а після на Honda Civic доставляв їх до лінії кордону.

«Зловмисник за 7000 доларів з однієї особи організовував перетин кордону з Угорщиною поза офіційними пунктами пропуску. За оперативними даними за цією схемою щомісяця зловмисник переправляв до 30 чоловіків», – інформують правоохоронці.

Поліція затримали закарпатця під час спроби переправити за кордон двох чоловіків, в яких він взяв 14 тис. доларів. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України йому загрожує до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.