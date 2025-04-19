Підлітки напали на військового посеред парку

У Києві 18 квітня правоохоронці затримали двох 17-річних учасників побиття військовослужбовця в парку. Група неповнолітніх спровокувала конфлікт та побила військового, повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Напад на військовослужбовця стався у київському Гідропарку. За попередніми даними правоохоронців, група хлопців підійшла до військовослужбовця та спровокувала конфлікт, після чого почала нападати на чоловіка. На відео, яке поширили у соцмережах, видно щонайменше чотирьох юнаків, які б’ють чоловіка у військовій формі руками та ногами, а також кількох дівчат, які стоять поруч.

«Поліцейські затримали двох нападників. Це – 17-річні місцеві мешканці, правоохоронці вживають заходів щодо встановлення решти нападників», – повідомили у пресслужбі поліції.

Постраждалому військовослужбовцю надають медичну допомогу. Про його стан у пресслужбі поліції не розповіли.

На місці нападу працює слідчо-оперативна група, розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 296 ККУ (хуліганство). Хлопцям загрожує до чотирьох років позбавлення чи обмеження волі.