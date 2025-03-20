Відео з побиттям у Трускавці опублікували у Telegram

Поліція Львівської області знайшла п'ятьох підлітків, які причетні до побиття 18-річного мешканця Трускавця, який має інвалідність. Знущання вони знімали на відео, яке потім поширили в соцмережах. У пресслужбі поліції Львівської області повідомили, що інцидент стався 19 березня о 20:00 на вулиці Мазепи.

«Четверо дівчат та один хлопець віком 11 та 12 років вчинили хуліганські дії відносно 18-річного хлопця з інвалідністю. Усі учасники події – жителі Трускавця. При цьому вони знімали відео, яке надалі виклали в одну з соціальних мереж», – розповіли поліцейські.

Зазначимо, що в соцмережах підлітки опублікували відео, як б'ють хлопця, він кричить і намагається втекти. Водночас нападники сміються з нього й намагаються роздягнути.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування й встановлюють всі обставини події. Поліцейські у присутності батьків допитують дітей.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство (ч. 2 ст. 296 ККУ). Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років в'язниці.