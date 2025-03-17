16-річного хлопця, підозрюваного в катуванні дівчинки, випустили під особисте зобов'язання

Суд відпустив підозрюваного у побитті дівчинки у Білій Церкві на Київщині під особисте зобов’язання. Про це повідомив у понеділок, 17 березня, засновник юридичної компанії «Міллер», яка захищає інтереси постраждалої дівчинки, Масі Найєм.

Він повідомив, що рішення суду про звільнення з-під варти під особисте зобов’язання передбачає, що 16-річний підозрюваний в катуванні не має порушувати визначених судом обмежень та повинен вчасно з’являтися до слідчого.

«Ще нещодавно (6 березня – ред.) апеляційний суд вирішив, що підозрюваний має залишатися під вартою, бо це єдиний спосіб гарантувати його присутність на суді та безпеку потерпілої. Але сьогодні позиція суду кардинально змінилася», – написав Масі Найєм.

За словами юриста, суд міг призначити хлопцю цілодобовий домашній арешт, проте не зробив цього. Рішення суду може оскаржити в апеляційному суді прокуратура.

Нагадаємо, наприкінці січня у мережі з’явилося відео, на якому група з сімох підлітків б’є 12-річну дівчину. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття малолітньої дитини, проте згодом перекваліфікували справу за ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 ККУ (катування та вимагання грошей під час воєнного стану).

Правоохоронці повідомили про підозру 16-річному хлопцю – він став єдиним підозрюваним у справі, оскільки інші учасники побиття є неповнолітніми та малолітніми. За даними компанії «Міллер», батькам дітей, які брали участь в побитті 12-річної, не загрожує покарання, оскільки кримінальне законодавство України передбачає індивідуальну відповідальність.

22 січня 16-річного підлітка відправили під варту на 60 діб. 6 березня суд вирішив залишити його під вартою, проте за менш ніж два тижні змінив своє рішення.