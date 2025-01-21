Правоохоронці розслідують побиття 12-річної дівчини як катування

Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх підлітків, причетних до побиття 12-річної дівчини у Білій Церкві. Тепер правоохоронці розслідують справу за фактом катування. Про це у вівторок, 21 січня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Київської області.

У суботу, 11 січня, до поліції звернулась мати 12-річної дівчини та повідомила про побиття доньки групою підлітків. Крім того, тітка постраждалої Наталі Яковлева-Демеденко опублікувала у Facebook пост, до якого додала відео побиття.

«На цьому відео мою племінницю побивають неповнолітні школярі 15-16 років, вимагаючи, щоб вона вкрала у батьків гроші. Її батько, брат і двоюрідний брат зараз на передовій, захищаючи нас від окупантів, а дівчині немає кому заступитися. Куди дивляться батьки цих дітей?», – написала Наталі Яковлева-Демеденко.

Скріншот з відео, на якому підлітки б'ють 12-річну дівчину

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття малолітньої дитини. Згодом поліція встановила всіх учасників події. Це – семеро підлітків віком від 12 до 16 років. За даними слідчих, неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди покликали постраждалу.

«Надалі з метою залякування дівчини один з фігурантів, 16-річний хлопець погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того, фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тис. грн», – розповіли правоохоронці.

У понеділок, 20 січня, 16-річному хлопцю оголосили підозру у катуванні та вимаганні грошей під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України). У вівторок, 21 січня, правоохоронці перекваліфікували справу та розслідують її за фактом катування. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до шести років.