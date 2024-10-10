Відео з побиттям хлопця оприлюднили в соцмережах

У Хмельницькому 15-річний першокурсник Вищого професійного училища №11 потрапив у реанімацію після побиття іншим студентом. За фактом побиття поліція відкрила кримінальне провадження. Мати хлопця заявила, що в нього систематично вимагали гроші.

Як повідомило місцевий сайт Vsim, за словами мами 15-річного студента, проблеми в сина почалися ще на початку навчального року. Зокрема, в нього швидко закінчувалися гроші, а причини він не розповідав. 2 жовтня, близько опівночі, хлопець знову зателефонував матері та просив гроші, а після цього перестав брати слухавку. Пізніше він написав повідомлення, що його побили та вимагають 200 грн. Мама хлопця звернулася в поліцію, яка з’ясувала, що близько 23:00 першокурсника в гуртожитку побив у 17-річний студент. Відео з побиттям невдовзі оприлюднили в соцмережах.

«Там ситуація яка була: він в нього вимагав ті гроші, а потім зненацька почав бити. У кімнаті були п’ятеро чи шестеро хлопців. Бив один. Хтось там хотів розборонити, той почав їм погрожувати: “Я з вами розберуся”. Було велике відео, але вони його стерли, бо він погрожував. Скинули тільки коротке відео», — розповіла мати 15-річного постраждалого.

Підлітка госпіталізували у Хмельницьку міську дитячу лікарню. До 8 жовтня він перебував у реанімації. За інформацією hromadske, наразі його перевели до хірургічного відділення.

«Йому не можна ні повертатися, ні рухатися тому, що є розрив селезінки, крововилив. На селезінці утворилася кіста, забій нирок, пішли зміни в легенях, є рідина в легенях, йому важко дихати. Ще голова побита. Він увесь був синій – голова, груди, струс головного мозку», – розповіла мама хлопця.

Після розголосу відео в соцмережах поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі всіх учасників та свідків конфлікту встановили та допитали.

Хмельницьке ВПУ №11 розташоване на вул. Тернопільській, 15/2. Училище підпорядковується державі та готує токарів, слюсарів, електрозварювальників, продавців. На навчання приймають учнів 9 та 11 класів.