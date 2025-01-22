Підозрюваний перебуватиме під вартою до 20 березня

У середу, 22 січня, суд обрав запобіжний захід для 16-річного хлопця, якого підозрюють у катуванні 12-річної дівчини у Білій Церкві на Київщині. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

Згідно з рішенням Білоцерківського міського районного суду, підозрюваний перебуватиме під вартою до 20 березня без права внесення застави. Як повідомило «Суспільне», сторона захисту планує подавати апеляцію. Оскаржити рішення суду можна протягом п’яти днів.

Нагадаємо, 11 січня, до поліції звернулась мати 12-річної дівчини та повідомила про побиття доньки групою підлітків. Пізніше тітка постраждалої опублікувала у Facebook пост із відео, на якому видно як кілька підлітків б’ють та принижують дівчину, а також вимагають у неї гроші. Жінка повідомила, що батько постраждалої, а також двоє братів наразі перебувають на фронті.

19 січня правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття малолітньої дитини. Пізніше справу перекваліфікували та наразі розслідують як катування. Крім того, спочатку правоохоронці повідомляли, що до побиття дівчини причетні семеро підлітків, проте згодом стало відомо про десятьох учасників події. Наразі підозру отримав лише один фігурант – 16-річний хлопець. Інші учасники, окрім постраждалої, поки не мають статусу у цій справі.