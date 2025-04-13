Відео зі знущаннями поширили в соцмережах

Трускавецький міський суд визнав винною у хуліганстві 14-річну місцеву та призначив їй рік пробаційного нагляду. Обвинувачена разом з ще трьома малолітніми в березні знущалась з 18-річного хлопця з інвалідністю. Відео зі знущанням вони опублікували у соцмережах.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачена навчається у восьмому класі середньої загальноосвітньої школи №1 у Трускавці. Інцидент з побиттям стався 14 березня, приблизно о 20:35. Поліція повідомляла, що кривдниками є троє дівчат та один хлопець віком від 11 до 14 років. Вони напали на 18-річного хлопця на вулиці Мазепи, 42/1. Потерпілий, який з дитинства має інвалідність першої групи, намагався втекти, але нападники тримали його за одяг. Діти знімали все на телефон, били хлопця, сміялися з нього та намагалися роздягнути.

Зазначимо, що троє кривдників ще не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Матеріали досудового розслідування щодо них правоохоронці виділили в окреме провадження.

У суді восьмикласниця повністю визнала свою провину. Суддя Віталій Грицьків визнав її винною у хуліганстві (ч. 1 ст. 296 ККУ) та призначив покарання – рік пробаційного нагляду. Підлітка повинна періодично з'являтися в органи пробації, повідомляти про зміну місця проживання та навчання, не виїжджати за кордон без погодження з органами пробації. Крім цього, суд конфіскував телефон, на який підлітки знімали знущання. Вирок можна оскаржити в апеляції.