На Львівщині внаслідок зіткнення з колодою в лісі загинув 66-річний тракторист. Його тіло виявили на лісовій дорозі.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, ДТП трапилась 18 квітня близько 10:20 в селі Конів Добромільська громади. Попередньо відомо, що місцевий 66-річний чоловік за кермом мотоблока Forte наїхав на колоду дерева.

Внаслідок отриманих травм він помер на місці. Його тіло виявили на лісовій дорозі, де і трапилась ДТП. Обставини аварії встановлює поліція.