Смертельна аварія сталася вночі 18 квітня поблизу села Яринівка Сарненського району

Вранці 18 квітня у кюветі поблизу села Яринівка Сарненського району виявили мотоцикл, біля якого були тіла двох підлітків. Поліцейські зʼясували, що вночі хлопці врізалися у дерево, і від отриманих травм загинули на місці події.

Як повідомила 18 квітня пресслужба поліції області, 18 квітня близько 07:30 на спецлінію надійшов виклик від чоловіка, який виявив у кюветі поблизу села Яринівка Сарненського району пошкоджений мотоцикл та двох хлопців без свідомості.

«Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть хлопців. Ними виявилися 15-річний житель села Цепцевичі та 16-річний мешканець села Тріскині. Слідчий попередньо встановив, що у нічну пору водій мотоцикла Lifan не впорався із керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерево. Обоє підлітків були у мотошоломах», – зазначають правоохоронці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох людей, слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 КК України. Поліцейські наразі встановлюють, хто був за кермом мотоцикла та чи мав він посвідчення водія.