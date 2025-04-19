Звільненого з полону захисника з Львівщини зустріли в рідному селі. Відео дня
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18 квітня звільнений із російського полону військовий Андрій Кусий повернувся додому на Львівщину. Захисник родом із села Сопошин. Він активіст майдану, виконував бойові завдання в АТО, а під час повномасштабного вторгнення служив у 24-й ОМБр імені Короля Данила. Андрій Кусий потрапив у полон в червні 2022 року та був звільнений 19 березня 2025 року.
Відео Андрія Ткачука / Х
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