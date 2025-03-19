З російського полону повернулися 70 військових 24-ї бригади з Львівщини
Обмін військовополоненими відбувся 19 березня
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Понад третина звільнених з полону – військові з Львівщини
Під час обміну полоненими 19 березня серед 175 воїнів звільнили 70 військових з 24 ОМБр імені короля Данила. Про це повідомила пресслужба бригади.
«Вони пройшли через важке випробування полоном, але не зламались і знову побачили рідну землю та своїх близьких. Попереду на них очікує тривала реабілітація. Як фізична, так і психологічна», – зазначено у повідомленні бригади.
З полону визволили військових 24 ОМБр:
- Барабаш Віталій Ярославович
- Барладян Аркадій Юрійович
- Борищук Дмитро Михайлович
- Бурій Володимир Ігорович
- Бучок Володимир Олександрович
- Вінницький Андрій Васильович
- Гаврюшин Денис В'ячеславович
- Герій Василь Володимирович
- Герман Андрій Ігорович
- Гойда Назар Юрійович
- Гоневич Віталій Русланович
- Гоношілін Ярослав Віталійович
- Грицик Степан Васильович
- Грубіян Сергій Валентинович
- Даниловський Віталій Віталійович
- Данилюк Євген Євгенович
- Демчук Любомир Несторович
- Дмитрук Олександр Васильович
- Жакун Валентин Миколайович
- Ісай Володимир Юрійович
- Кіщук Богдан Богданович
- Король Ігор Дмитрович
- Костащук Андрій Васильович
- Котик Віктор Петрович
- Кулинич Степан Михайлович
- Кусий Андрій Іванович
- Лутчин Роман Іванович
- Лисак Ігор Степанович
- Мазурок Володимир Володимирович
- Матросов Володимир Ігорович
- Мельник Сергій Іванович
- Мороз Володимир Іванович
- Мостовий Петро Ярославович
- Муха Василь Олександрович
- Миколенко Вадим Миколайович
- Олійник Сергій Миколайович
- Онопрієнко Віктор Володимирович
- Опенько Олександр Миколайович
- Пастухов Віктор Вікторович
- Підсуткевич Олег Романович
- Приставський Василь Михайлович
- Проць Роман Вікторович
- Рогулич Микола Олексійович
- Романюк Іван Зіновійович
- Рижуля Михайло Дмитрович
- Сапіжук Олександр Васильович
- Сензюк Євген Васильович
- Сенів Андрій Миронович
- Сидорович Микола Степанович
- Слівінський Віктор Анатолійович
- Смоленг Роман Володимирович
- Смук Сергій Анатолійович
- Стасюк Микола Сергійович
- Труш Володимир Володимирович
- Туркевич Василь Ігорович
- Фарима Олег Михайлович
- Феденьків Іван Миколайович
- Федорів Віталій Михайлович
- Федорич Володимир Іванович
- Халанія Мар'ян Олегович
- Хомік Юрій Володимирович
- Цюпко Сергій Володимирович
- Чабаненко Ігор Юрійович
- Черепанов Олександр Костянтинович
- Чернихівський Іван Васильович
- Чех Максим Володимирович
- Шевчук Леонід Михайлович
- Шкап'як Олег Васильович
- Шумський Роман Богданович
- Ясниський Степан Петрович
Нагадаємо, 19 березня під час 65-го обміну військовополоненими до України повернулися 175 українських захисників. Ще 22 захисники повертаються додому поза обмінами.
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