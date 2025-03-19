Понад третина звільнених з полону – військові з Львівщини

Під час обміну полоненими 19 березня серед 175 воїнів звільнили 70 військових з 24 ОМБр імені короля Данила. Про це повідомила пресслужба бригади.

«Вони пройшли через важке випробування полоном, але не зламались і знову побачили рідну землю та своїх близьких. Попереду на них очікує тривала реабілітація. Як фізична, так і психологічна», – зазначено у повідомленні бригади.

З полону визволили військових 24 ОМБр:

Барабаш Віталій Ярославович

Барладян Аркадій Юрійович

Борищук Дмитро Михайлович

Бурій Володимир Ігорович

Бучок Володимир Олександрович

Вінницький Андрій Васильович

Гаврюшин Денис В'ячеславович

Герій Василь Володимирович

Герман Андрій Ігорович

Гойда Назар Юрійович

Гоневич Віталій Русланович

Гоношілін Ярослав Віталійович

Грицик Степан Васильович

Грубіян Сергій Валентинович

Даниловський Віталій Віталійович

Данилюк Євген Євгенович

Демчук Любомир Несторович

Дмитрук Олександр Васильович

Жакун Валентин Миколайович

Ісай Володимир Юрійович

Кіщук Богдан Богданович

Король Ігор Дмитрович

Костащук Андрій Васильович

Котик Віктор Петрович

Кулинич Степан Михайлович

Кусий Андрій Іванович

Лутчин Роман Іванович

Лисак Ігор Степанович

Мазурок Володимир Володимирович

Матросов Володимир Ігорович

Мельник Сергій Іванович

Мороз Володимир Іванович

Мостовий Петро Ярославович

Муха Василь Олександрович

Миколенко Вадим Миколайович

Олійник Сергій Миколайович

Онопрієнко Віктор Володимирович

Опенько Олександр Миколайович

Пастухов Віктор Вікторович

Підсуткевич Олег Романович

Приставський Василь Михайлович

Проць Роман Вікторович

Рогулич Микола Олексійович

Романюк Іван Зіновійович

Рижуля Михайло Дмитрович

Сапіжук Олександр Васильович

Сензюк Євген Васильович

Сенів Андрій Миронович

Сидорович Микола Степанович

Слівінський Віктор Анатолійович

Смоленг Роман Володимирович

Смук Сергій Анатолійович

Стасюк Микола Сергійович

Труш Володимир Володимирович

Туркевич Василь Ігорович

Фарима Олег Михайлович

Феденьків Іван Миколайович

Федорів Віталій Михайлович

Федорич Володимир Іванович

Халанія Мар'ян Олегович

Хомік Юрій Володимирович

Цюпко Сергій Володимирович

Чабаненко Ігор Юрійович

Черепанов Олександр Костянтинович

Чернихівський Іван Васильович

Чех Максим Володимирович

Шевчук Леонід Михайлович

Шкап'як Олег Васильович

Шумський Роман Богданович

Ясниський Степан Петрович

Нагадаємо, 19 березня під час 65-го обміну військовополоненими до України повернулися 175 українських захисників. Ще 22 захисники повертаються додому поза обмінами.