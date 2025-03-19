Обмін полоненими відбувся 19 березня

Під час обміну полоненими 19 березня додому повернулося багато військових з Львівщини. Голова ЛОВА Максим Козицький наразі повідомив про вісьмох військових.

Богдан Кіщук зі Сокаля пробув у неволі понад три роки, він потрапив у полон 7 березня 2022 року.

Віталій Гоневич зі Сокаля був у полоні близько року – з 24 березня 2024 року.

Степан Котик зі села Раково Бісковицької громади на Самбірщині зник безвісти 10 травня 2024 року. Через місяць зʼявилась інформація, що він у полоні.

Василь Туркевич з Хирова потрапив у полон поблизу Попасної на Донеччині майже три роки тому.

До Мостиської громади звільнили Павла Лапицького з Великих Новосілок, який перебував у неволі з 25 грудня 2023 року, та Миколу Сидоровича зі села Золотковичі – з ним втратили зв’язок 4 липня 2022 року під час бойового зіткнення в районі Спірного.

26-річний Олег Фарима зі с. Доброгостів Трускавецької громади. Його мобілізували в перший день повномасштабного вторгнення, у полон потрапив 7 березня 2022 року біля Новоолександрівки на Луганщині.

Андрій Герман зі села Вороблевичі Меденицької громади потрапив у неволю у червні 2022 року у селі Лоскутівка на Луганщині.

«Сьогодні це перша радісна новина про звільнених з полону жителів Львівщини, але не остання. Перевіряю всю інформацію. Коли можна буде, повідомлю більше. Нехай кожна сімʼя дочекається на таку звістку», – написав Максим Козицький.

Згодом голова Львівської ОВА повідомив, що додому повернувся Андрій Скугра зі села Нова Кам’янка, Олег Підсуткевич, уродженець села Річки, та Павло Танчин з Рави-Руської. Крім цього, тепер вдома санітар другого механізованого взводу Володимир Логінський з Дрогобича.

Ще дев'ять захисників з Яворівського району також повертаються до своїх рідних. Зокрема, з Яворівської громади додому їде Володимир Коцун (село Передвір’я). Він перебував у полоні з квітня 2022 року. Також повернувся Ігор Чабаненко (селище Немирів), який потрапив у полон у грудні 2024 року.

Також додому їдуть:

Назар Кур’ян (Новояворівськ), який був у полоні з липня 2023 року;

(Новояворівськ), який був у полоні з липня 2023 року; Віталій Цікало (селище Шкло), який був у неволі з жовтня 2023 року;

(селище Шкло), який був у неволі з жовтня 2023 року; Юрій Кишеня (Новояворівськ), який потрапив у полон у жовтні 2024 року;

(Новояворівськ), який потрапив у полон у жовтні 2024 року; Остап Жидачевський (село Ясниська);

(село Ясниська); Петро Качмар (Івано-Франківська громада);

(Івано-Франківська громада); Петро Тицейко (Івано-Франківська громада), який перебував у полоні з лютого 2024 року.

(Івано-Франківська громада), який перебував у полоні з лютого 2024 року. Степан Ясниський (Івано-Франківська громада).

«Зовсім скоро побачить рідних і житель села Віднів Львівського району Володимир Матросов! Захисник з Куликівської громади служив у 24 ОМБр імені короля Данила. Перебував у полоні з червня 2022 року. Маємо радісну звістку про його повернення. Ще два захисники зі Золочівського району повернулися на рідну землю! Це воїни 24 ОМБр імені Короля Данила. Юрій Хомік, житель села Ясенів, та Володимир Мазурок, родом зі села Конюшків», – повідомив Максим Козицький.

Також Максим Козицький повідомив, що з полону повернулися ще двоє військових зі Львівського району. Це Андрій Кусий зі села Сопошин та Олег Підсуткевич із Жовкви. Вони були в полоні з червня 2022 року.

У середу, 19 березня, під час 65-го обміну військовополоненими до України повернулися 175 українських захисників. З них це 70 піхотинців львівської 24 бригади.