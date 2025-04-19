Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області перекваліфікував дії колишнього правоохоронця Івана Талапи із хабарництва на шахрайство та закрили справу через закінчення термінів давності. На відповідний вирок звернув увагу «Судовий репортер».

Як вказано в матеріалах справи, у травні 2015 року слідчого СВ Ужгородського MB УМВС України в Закарпатській області Івана Талапу викрили на одержанні тисячі доларів хабара. Ці гроші він отримав за непритягнення порушника до кримінальної відповідальності за співучасть у викраденні майна.

Судовий розгляд справи тривав більше шести років. У суді Іван Талапа розповів суду, що підготував проєкт підозри, але прокурор її не погодив. Тоді потенційний підозрюваний, думаючи, що це залежить від слідчого, запропонував тисячу доларів, щоб залишитися у статусі свідка. Як переконує колишній працівник поліції, він вирішив скористатися ситуацією і взяти гроші, щоб повернути борги.

Під час судових дебатів Іван Талапа і його адвокат закликали суд перекваліфікувати обвинувачення із одержання неправомірної вигоди на шахрайство, а за цією статтею вже минув термін давності.

Суд дійшов висновку, що слідчий справді не був наділений повноваженнями самостійно предʼявляти підозру чи обвинувачення, бо це мав робити слідчий робив за погодженням із прокурором. Однак він приховав інформацію про свої повноваження, щоб обманом отримати гроші.

Тому суд визнав Івана Талапу винним у шахрайстві за ч. 1 ст. 190 ККУ і звільнив від покарання у звʼязку із закінченням строків давності.