Актор Раян Гослінг і режисер Шон Леві

Lucasfilm анонсував новий фільм Star Wars: Starfighter, події якого відбуваються через 5 років після 9 епізоду «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження». Головну роль у фільмі зіграє Раян Гослінг, передає Variety.

Проєктом керуватиме режисер Шон Леві. За його словами, фільм представить абсолютно нових персонажів і не є приквелом чи сиквелом інших частин франшизи. Премʼєра фільму запланована на 28 травня 2027 року.

«У цій кімнаті стільки творчості та уяви, стільки любові. Це чудове нагадування про те, як багато кіно може означати для нас, зокрема ці фільми. Сила – загадкова річ, але тут Сила – це фанати. Все, на що ми можемо сподіватися, це щоб фанати були з нами», – сказав Раян Гослінг під час Star Wars Celebration у Токіо.

Автором сценарію є Джонатан Троппер, а зйомки планують розпочати восени 2025 року. Інші деталі проєкту поки невідомі.

Додамо, що паралельно готується кілька франшиз за всесвітом «Зоряних війн». Зокрема, у 2026 році вийде повнометражний фільм про Мандалорця та Грогу з Педро Паскалем у головній ролі. Також у розробці перебуває нова трилогія «Зоряних війн» від Саймона Кінберга. Її деталі невідомі.