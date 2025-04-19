Іран позивається до суду ООН проти України щодо збиття літака МАУ
Також Іран подав позов до суду проти Великої Британії, Канади та Швеції
До теми
Іран подав позов до Міжнародного суду ООН проти України, Канади, Великої Британії та Швеції щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) у 2020 році. У позові країна вимагає скасувати рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), згідно з яким Іран визнали винним в збитті.
Країна заявила, що країни-позивачі не намагаються брати участь в дискусіях та «прагнули затаврувати Іран». Також Іран вважає, що міжнародна організація цивільної авіації винесла рішення з порушеннями.
На думку Тегерану, ICAO не мала юридичного права розглядати скаргу України щодо збиття літака, оскільки позивач не провів прямих перемовин. Крім того, Іран вважає, що Велика Британія не надала доказів, що в збитому літаку перебував її громадянин, і тому країна називає позов Великої Британії «неприйнятним».
«Заявники ніколи по-справжньому не намагалися добросовісно взяти участь у дискусіях з Іраном з метою розв’язання розбіжностей. Насправді вони прагнули затаврувати Іран і розглядати порушення міжнародного права як доконаний факт, а не шукати практичне рішення», – йдеться у тексті позову.
Водночас Іран визнав, що літак збили саме іранські військові. Втім, там заявили, що це сталося «ненавмисно та через людську помилку».
Нагадаємо, 8 січня 2020 року літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед них були 11 громадян країни, а також громадяни Ірану, Канади, Великої Британії та Афганістану.
Спочатку Іран заперечував свою відповідальність за падіння літака, проте згодом визнав, що його збила іранська ракета. Країна стверджувала, що Boeing-737 сприйняли за ворожий об’єкт та відкрили вогонь.
Україна та інші країни, причетні до авіакатастрофи, звинуватили Іран в неналежному розслідуванні катастрофи – зокрема, в численних порушеннях міжнародного права, «неточностях» у звіті про трагедію та в непрозорому розслідуванні. Лист до іранського уряду з протестом оприлюднили у 2021 році спеціальні доповідачі Організації Об'єднаних Націй.