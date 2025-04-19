Місце падіння літака Boeing-737 у січні 2020 року

Іран подав позов до Міжнародного суду ООН проти України, Канади, Великої Британії та Швеції щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) у 2020 році. У позові країна вимагає скасувати рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), згідно з яким Іран визнали винним в збитті.

Країна заявила, що країни-позивачі не намагаються брати участь в дискусіях та «прагнули затаврувати Іран». Також Іран вважає, що міжнародна організація цивільної авіації винесла рішення з порушеннями.

На думку Тегерану, ICAO не мала юридичного права розглядати скаргу України щодо збиття літака, оскільки позивач не провів прямих перемовин. Крім того, Іран вважає, що Велика Британія не надала доказів, що в збитому літаку перебував її громадянин, і тому країна називає позов Великої Британії «неприйнятним».

«Заявники ніколи по-справжньому не намагалися добросовісно взяти участь у дискусіях з Іраном з метою розв’язання розбіжностей. Насправді вони прагнули затаврувати Іран і розглядати порушення міжнародного права як доконаний факт, а не шукати практичне рішення», – йдеться у тексті позову.

Водночас Іран визнав, що літак збили саме іранські військові. Втім, там заявили, що це сталося «ненавмисно та через людську помилку».

Нагадаємо, 8 січня 2020 року літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед них були 11 громадян країни, а також громадяни Ірану, Канади, Великої Британії та Афганістану.

Спочатку Іран заперечував свою відповідальність за падіння літака, проте згодом визнав, що його збила іранська ракета. Країна стверджувала, що Boeing-737 сприйняли за ворожий об’єкт та відкрили вогонь.

Україна та інші країни, причетні до авіакатастрофи, звинуватили Іран в неналежному розслідуванні катастрофи – зокрема, в численних порушеннях міжнародного права, «неточностях» у звіті про трагедію та в непрозорому розслідуванні. Лист до іранського уряду з протестом оприлюднили у 2021 році спеціальні доповідачі Організації Об'єднаних Націй.