Спецпризначенці СБУ взяли у полон понад сотню російських солдатів

Більше сотні російських військовослужбовців склали зброю та здалися у полон українським воїнам у Курській області. Про це у четвер, 15 серпня, повідомив проєкт Головного управління розвідки «Хочу жити».

На сторінці центру зауважують, що понад сотня залишених командирами росіян «прийняли правильне рішення» та здалися у полон в середу, 14 серпня. Це найбільший разовий «улов» для українських захисників, які воюють на Курщині, від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

«Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури і казнокради, а фланги «прикривають» кадировські бандити, які кидають всіх і все, аби самим не бути полоненими», – йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому відео з безпілотника із захопленими військовими можна нарахувати близько 60 осіб, що були зв’язані або вкладені долілиць.

Куратори проєкту також окремо дописали: «Ну і спасибі генералу Лапіну, який допомагає нам успішно просуватися на Курщині, так само як і в 2022 на Харківщині, за оборону, за яку він і відповідав».

Зазначимо, що за час операції Збройних сил у Курській області було взято у полон вже сотні військових російської армії. Зокрема, як пише портал «Мілітарний», станом на 12 серпня, в полон ЗСУ потрапили щонайменше 265 російських військових. Стрімкий наступ углиб території Росії призвів до дезорганізації військових підрозділів російської армії, які перебували безпосередньо на кордоні або ж у ближньому тилу.

Фахівці порталу припускають, що 14 серпня у полон була захоплена група російських бійців строкової служби. Вони у значній кількості розміщувалися на Курщині для прикриття російсько-українського кордону.

Тим часом «Суспільне» з посиланням на СБУ повідомляє про те, що саме спецпризначенці відомства полонили 102 росіян.

«Воїни захопили та зачистили якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, – розповіло джерело у спецслужбі.

За його словами, вороги не збиралися здаватись в полон, оскільки провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо. У полон здалися 102 військовослужбовці 488-го гвардійського мотострілкового полку та підрозділу «Ахмат».

Зауважимо, що окрім полонених, бійці ЗСУ також захоплюють техніку росіян. Зокрема, розвідники 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ захопили повністю боєздатний танк Т-80БВМ.