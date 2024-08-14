За різними оцінками внаслідок дій на Курщині до українського полону потрапили кілька сотень росіян

Український омбудсмен Дмитро Лубінець провів розмову зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області. В ефірі телемарафону у середу, 14 серпня, він наголосив, що розмова була ініційована російською стороною.

«Щодо ситуації з російськими військовополоненими. Я не можу розкривати деталі, але ви бачили відео, де російські військові здаються в полон... Щодо комунікації з російською стороною, то я можу сказати за себе. Так, була ініціативна розмова з боку російської візаві щодо цього питання», – сказав Лубінець.

За його словами, попри заяви в російських ЗМІ про рішення призупинити обміни, на даний час обміни інформацією між омбудсменами України та Росії відбуваються.

Лубінець також заявив, що інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста, і ООН, що права російських полонених захищаються.

«І в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції», – додав омбудсмен.

Водночас коментуючи повідомлення про полонених «кадирівців», Лубінець заявив, що не має інформації щодо того, з яких військових частин російські полонені, але додав, що такі повідомлення дозволяють «більш позитивно» розмірковувати про обміни.

Нагадаємо, напередодні коментуючи ситуацію у Курській області головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів і контролюють 74 населені пункти в Курській області. Українські бійці активно захоплюють у полон російських окупантів. За різними оцінками внаслідок дій на Курщині до українського полону потрапили кілька сотень росіян.