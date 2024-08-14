Росія зв’язалась з Україною щодо обміну військовополонених, – Лубінець
Український омбудсмен Дмитро Лубінець провів розмову зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області. В ефірі телемарафону у середу, 14 серпня, він наголосив, що розмова була ініційована російською стороною.
«Щодо ситуації з російськими військовополоненими. Я не можу розкривати деталі, але ви бачили відео, де російські військові здаються в полон... Щодо комунікації з російською стороною, то я можу сказати за себе. Так, була ініціативна розмова з боку російської візаві щодо цього питання», – сказав Лубінець.
За його словами, попри заяви в російських ЗМІ про рішення призупинити обміни, на даний час обміни інформацією між омбудсменами України та Росії відбуваються.
Лубінець також заявив, що інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста, і ООН, що права російських полонених захищаються.
«І в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції», – додав омбудсмен.
Водночас коментуючи повідомлення про полонених «кадирівців», Лубінець заявив, що не має інформації щодо того, з яких військових частин російські полонені, але додав, що такі повідомлення дозволяють «більш позитивно» розмірковувати про обміни.
Нагадаємо, напередодні коментуючи ситуацію у Курській області головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів і контролюють 74 населені пункти в Курській області. Українські бійці активно захоплюють у полон російських окупантів. За різними оцінками внаслідок дій на Курщині до українського полону потрапили кілька сотень росіян.