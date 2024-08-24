Володимир Зеленський призначив

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерала головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському. Про це йдеться в указі президента від 23 серпня.

Указом №580/2024 Володимир Зеленський присвоїв найвище військове звання Олександру Сирському. Зазначимо, раніше військовослужбовець мав звання генерал-полковника.

«Присвоїти військове звання генерала генерал-полковнику Сирському Олександру Станіславовичу – Головнокомандувачу Збройних Сил України», – йдеться в указі.

Звання генерал-лейтенанта отримав генерал-майор та начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, а командувач об'єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов – звання генерал-майора.

Нагадаємо, з 2020 року, відповідно до реформи Збройних сил, військовослужбовцям більше не присвоюють звання генерал-полковника, замінивши його на генерал-лейтенанта.

Що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Олександр Сирський народився в Кіржацькому районі Владімірської області РФ. У 1986 році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. У 1996 році закінчив Академію ЗСУ, а у 2005 році – Національну академію оборони України. Командував 72-ю механізованою бригадою, а станом на 2013 рік був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, долучався до процесів співпраці з НАТО.

Брав участь у боях під час АТО у 2014-2017 роках, командував силами АТО під час боїв за Дебальцеве. У 2017 році став командиром усієї Антитерористичної операції. З 2019 року – командувач Сухопутних військ ЗСУ. З початку повномасштабного вторгнення у лютому-березні 2022 року Олександр Сирський командував обороною Києва, за що отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня. У квітні отримав відзнаку Героя України.

З літа 2022 року Олександр Сирський керував контрнаступом на Харківщині, а з осені 2022 – весни 2023 керував обороною Соледара та Бахмута на Донеччині. Впродовж 2022-2023 років командував ОСУВ «Хортиця», що зараз тримає оборону на Куп’янському напрямку.

8 лютого 2024 року Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ, звільнивши Валерія Залужного.