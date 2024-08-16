Військовослужбовці ЗСУ під час наступальної операції у Курській області Росії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у п’ятницю, 16 серпня, заявив, що українські військові у Курській області просунулися від одного до трьох кілометрів. Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі президента Володимира Зеленського.

Зокрема, Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті.

«Війська продовжують ведення наступальних боїв, маємо просування на деяких напрямках від одного до трьох кілометрів у бік противника. Вздовж всієї лінії фронту продовжуються бої. Загалом, ситуація залишається контрольованою», – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що українські бійці також працюють над поповнення обмінного фонду.

Сирський заявив, що генерал Едуард Москальов, якого призначили керівником військової комендатури у Курській області, розпочав виконання своїх обов’язків.

«Продовжуємо поповнювати, на даний час йдуть бої в районі Малої Локні, я сподіваюсь, там буде взято багато полонених», – резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Сирський також зазначив, що важкі бої тривають на Покровському та Торецькому напрямках.

Нагадаємо, операція Збройних сил у Курській області Росії триває з 6 серпня. Уперше присутність ЗСУ на Курщині офіційно підтвердили Володимир Зеленський та Олександр Сирський лише 12 серпня. Українська влада повідомила, що планує створити в Курській області зону безпеки та відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних. Також заявлялось, що українські військові планують допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів. Увечері 14 серпня Росія зв’язалась з Україною щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області. За різними оцінками в полон потрапили майже дві тисячі російських солдатів.