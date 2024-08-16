Така реакція Росії, на думку Крістофера Каволі, пов’язана з кількома факторами

Російська влада досі не сформувала єдиної реакції на наступ українських військових сил, що триває у Курській області. Наразі реакція з боку росіян є «повільною та розсіяною», переконаний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, якого цитує «Голос Америки».

За його словами, така реакція пов’язана з кількома факторами, зокрема відсутністю розуміння, хто мусить бути відповідальним за бойові дії всередині Росії. Крім того, Росія відчуває банальний брак вільних військ, які може залучити проти української операції на Курщині.

«Росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України. Поки що це була тільки доволі повільна і розсіяна реакція. Частково це тому, що Росія не встановлює, хто має повноваження. Міністерство оборони відповідальне за воєнні дії всередині України, але ж не всередині Росії, правильно? Тобто це мало б бути Міністерство внутрішніх справ», – заявив генерал під час події Ради з міжнародних відносин (CFR) 15 серпня.

Вказуючи на відсутність вільних сил, які можна було б перекинути до Курської області, він визначив рівень залученості російських наземних сил, які перебувають в Україні, як «дуже суттєвий». За його словами, підрозділи, які залишилися в Росії та можуть протистояти подібній проблемі складаються зі строковиків, а тому їм юридично заборонено воювати в Україні.

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі вказав також і на те, що російське керівництво перекинуло в Курський регіон багато повітряних сил, але невідомо, скільки наземних сил буде залучено, і який ефект це матиме.

«Деякі підрозділи прибули зі сходу України, щоб вести бій. Очевидно, їм віддадуть перевагу порівняно із підрозділами з інших місць. Думаю, що Росії доведеться ухвалювати рішення зі свого боку щодо часу та щодо наявності військ», – заявив він.

Нагадаємо, операція Збройних сил у Курській області Росії триває з 6 серпня. Уперше присутність ЗСУ на Курщині офіційно підтвердили Володимир Зеленський та Олександр Сирський лише 12 серпня. Українська влада повідомила, що планує створити в Курській області зону безпеки та відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних. Також заявлялось, що українські військові планують допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів. Увечері 14 серпня Росія зв’язалась з Україною щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області. За різними оцінками в полон потрапили майже дві тисячі російських солдатів.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольній Збройним Силам України частині Курської області – у місті Суджа. Очолив комендатуру генерал-майор Едуард Москальов. За даними на 15 серпня, українські бійці контролювали 1150 км2 території Росії, це 82 населених пункти Курської області Росії.