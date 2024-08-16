Побачивши українскі танки у прикордонному пункті пропуску, росіяни почали здаватися в полон

У перший день наступу у Курській області, 6 серпня, бійці львівської 80 десантно-штурмової галицької бригади захопили в полон понад 50 російських військових, знищили прикордонний пункт пропуску та прорвали лінію оборони ворога.

Про перші результати роботи галицьких десантників під час військової операції на Курщині розповіли в бригаді у п’ятницю, 16 серпня, оприлюднивши відео з місця боїв.

«Підійшовши до прикордонного пункту пропуску «Суджа», штурмові групи 80-ї бригади заручились підтримкою артелерії та важкої бронетехніки. Зустрівшись із шквальним вогнем українських артилеристів та побачивши українські танки на території прикордонного пункту, росіяни прийняли правильне рішення-вивісити білий прапор і здатись українським воякам, попрямувавши разом із своїми пораненими в бік українського кордону», – йдеться в повідомленні.

У бригаді також зазначили, що галицькі десантники рекомендують російським солдатам обирати життя, а не безглузду смерть, та здаватись в полон.

Нагадаємо, операція Збройних сил України у Курській області Росії триває з 6 серпня. За даними на 15 серпня, українські бійці контролювали 1150 км2 території Росії, це 82 населених пункти Курської області РФ.

Британське видання Independent з посиланням на неназваного українського полковника пише, що в полон потрапили майже дві тисячі російських солдатів. Окрім полонених, бійці ЗСУ також захоплюють техніку росіян. Зокрема, розвідники 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ захопили повністю боєздатний танк Т-80БВМ. Увечері 14 серпня Росія зв’язалась з Україною щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області.