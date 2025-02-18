У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді завершилися переговори між російською та американською делегаціями

Росія та США під час перемовин у вівторок, 18 лютого, домовилися призначити команди високого рівня, щоб розпочати роботу над якнайшвидшим припиненням війни в Україні. Про це повідомила речниця державного департаменту США Теммі Брюс.

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді завершилися переговори між російською та американською делегаціями. Відомо, що вони тривали близько 4,5 год.

Речниця державного департаменту США зазначила, що під час переговорів сторони домовилися запровадити механізм консультацій для усунення подразників у російсько-американських двосторонніх відносинах. Таким чином країни намагатимуться нормалізувати роботу дипломатичних представництв. Також США та Росія мають призначити команди високого рівня, щоб розпочати роботу над якнайшвидшим припиненням війни в Україні і досягнення миру.

«США і Росія також почнуть розглядати майбутню співпрацю з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичні економічні та інвестиційні можливості, які з'являться в результаті успішного завершення конфлікту в Україні», – додала Брюс.

Журналістка телеканалу Fox News Джекі Гайнріх написала, що Росія та США пропонують триступеневий мирний план, він включає:

припинення вогню,

проведення нових виборів в Україні,

підписання фінальної угоди.

«Ключовою умовою успіху цього мирного процесу обидві держави вважають проведення нових виборів в Україні», – йдеться у повідомленні.

За даними Fox News, Владімір Путін високо оцінює шанс обрання в Україні «маріонеткового» президента. На думку російського президента, будь-який інший кандидат, крім Зеленського, буде більш гнучкий до переговорів та поступок. Тим часом Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів в Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо виділив наступні кроки США у переговорах щодо завершення війни в України. Перша частина полягатиме у роботі спеціальних дипломатичних місій, щоб продовжити комунікацію між сторонами. Другим етапом стане робота у команді високого рівня, яка включатиме консультації з Україною та партнерами. Водночас російська сторона буде незамінною у цьому процесі.

«Третій компонент полягає в тому, що разом з цими двома сторонами треба ідентифікувати можливості з приводу того, чи ми можемо довести цей конфлікт до допустимого кінця. І наші наявні можливості – це наші партнери, спільні інтереси та економічні фактори. Що буде краще для світу і що зможе покращити наші стосунки з цими важливими країнами. І це буде у поєднанні з іншими компонентами», – додав Рубіо.

Він також повідомив, що сторони домовилися відновити дипломатичні місії у Вашингтоні та Москві.

Крім цього, росіян Кіріл Дмитрієв зазначив, що посадовці США та Російської Федерації окремо обговорювали економічне співробітництво, зокрема щодо світових цін на енергоносії. Він відзначив, що про компроміси поки говорити рано, але обидві сторони «почали прислухатися одна до одної, ставитися одна до одної з повагою».

Нагадаємо, 17 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії й не визнаватиме будь-які домовленості про Україну без її участі.