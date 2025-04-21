Зустріч представників США, України та Європи в Парижі 17 квітня

У межах зустрічі в Парижі 17 квітня американська делегація передала українським та європейським колегам конфіденційний документ із планом врегулювання російсько-української війни. Про це в неділю, 20 квітня, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела.

За даними видання, у представленому документі США пропонують припинити вогонь уздовж нинішніх ліній зіткнення та визнати анексію Криму Росією у 2014 році. Також адміністрація американського президента Дональда Трампа виключає членство України в НАТО та передбачає визнання нейтральною території навколо Запорізької АЕС, яка може бути під контролем США.

За словами західних чиновників, ідеї, висунуті адміністрацією Трампа, не відповідають деяким вимогам Росії. Американці не визнають, що РФ має законне право контролювати чотири окуповані області України, але й не вимагають від російських загарбників покинути ці території.

Західні чиновники кажуть, що США також не пропонують скоротити українські сили й не перешкоджають західній військовій підтримці України чи розгортанню там європейського контингенту.

У неділю високопосадовець Державного департаменту США назвав ідеї, представлені українській стороні, варіантами, які Київ має розглянути, а не вимогою «приймати або не приймати». Чиновник сказав, що «список потенційних варіантів» був наданий «для обговорення і зворотного зв’язку».

США чекають на відповідь Києва, яка, як очікується, буде надана на зустрічі представників США, України та Європи в Лондоні цього тижня. Тоді, якщо відбудеться зближення між американською, європейською та українською позиціями, пропозиції можна буде направити до Москви, додають джерела WSJ.

До слова, 18 квітня Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти з перемовин щодо завершення російсько-української війни, якщо одна зі сторін ускладнить цей процес. Водночас він висловив сподівання, що угода між Україною та РФ може бути досягнена «швидко».