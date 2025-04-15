Законопроєкт презентували на тлі занепокоєння обома партіями політики Трампа щодо України

Представник Демократичної партії США Грег Мікс запропонував законопроєкт про підтримку України. У документі йдеться про фінансування безпеки та післявоєнне відновлення України, а також нові санкції проти Росії, повідомило 14 квітня агентство Reuters, яке ознайомилося з текстом проєкту.

Законопроєкт покликаний підтримати Україну та є спробою демократів тиснути на адміністрацію Трампа, яка протягом всього часу перебування в Білому домі не ухвалила жодної допомоги Україні. Текст документа передбачає фінансову допомогу для післявоєнної відбудови в Україні, а також передбачає створення посади спеціального координатора з питань відновлення.

Крім того, законопроєкт пропонує виділити кошти для закупівлі озброєння та військового обладнання. Також документ стосується Росії – демократи пропонують запровадити жорсткі додаткові санкції проти країни-агресора.

За даними агентства, офіційно законопроєкт ще не оприлюднили. Зазначається, що його подали через два тижні після того, як обидві партії в Сенаті представили закон про санкції проти Росії – він передбачає економічні обмеження для РФ, якщо та відмовиться брати участь у мирних переговорах з Україною.

Законопроєкт демократів відображає дедалі більшу стурбованість політиків від обох партій щодо України та позиції президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни. Так, американський президент хоче якомога швидше закінчити війну, допускаючи поступки Росії та звинувачуючи Україну в небажанні миритися.

Так, 14 квітня Трамп звинуватив Зеленського та Байдена у війні в Україні, заявивши, що це «не його війна». Під час пресконференції у Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів про пропозицію Володимира Зеленського придбати в США великий пакет допомоги, Трамп заявив, що Україна нібито розпочала війну проти Росії. Втім, Трамп назвав Владіміра Путіна «першим винним» у російсько-українській війні.