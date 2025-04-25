Під час зустрічі в Лондоні 23 квітня Україна та європейські союзники сформували свій варіант плану врегулювання війни

Україна разом з європейськими партнерами напрацювала власну версію плану врегулювання війни з Росією й передали цей документ США. Про це у четвер, 24 квітня, повідомила газета Telegraph.

Під час зустрічі в Лондоні 23 квітня Україна та європейські союзники сформували свій варіант плану врегулювання війни з Росією. За словами журналістів, документ передбачає 5 пунктів, які серйозно розбігаються з американським планом.

«В основі вимог лежить наполеглива вимога про те, щоб Крим – українська земля, анексована військами очільника Кремля Владіміра Путіна 2014 року – офіційно не визнавався російською територією», – йдеться у повідомленні.

Telegraph розкрив зміст мирного плану України та Європи:

Пункт один і два фокусуються на формулюванні будь-якої мирної угоди як «заснованої на міжнародному праві, а не на капітуляції». Журналісти зазначають, що вони підкреслюють важливість гарантій безпеки як передумови для мирної угоди, що передбачає можливі тимчасові поступки територіями.

Третій пункт наголошує, що в центрі мирного процесу має бути саме Україна, а не президент США Дональд Трамп.

Четвертий пункт попереджує, що дозвіл Росії контролювати Крим дає їй змогу загрожувати не тільки Україні, а й чорноморським союзникам, зокрема, Туреччині, Румунії та Болгарії.

П'ятий пункт наголошує, що Росії не можна дозволяти використовувати угоду для обмеження чисельності збройних сил або оборонно-промислової бази України.

Нагадаємо, у межах зустрічі в Парижі 17 квітня американська делегація передала українським та європейським колегам конфіденційний документ із планом врегулювання російсько-української війни. За даними The Wall Street Journal, у представленому документі США пропонують припинити вогонь уздовж нинішніх ліній зіткнення та визнати анексію Криму Росією у 2014 році.

23 квітня під час пресбрифінгу Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає юридично російську окупацію Криму, оскільки це забороняє Конституція.

Того ж дня Трамп розкритикував заяву президента України про невизнання анексії Криму Росією. Американський лідер назвав позицію Зеленського «шкідливою для мирних переговорів з Росією», заявивши, що Крим «був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами й навіть не є предметом обговорення».

24 квітня президент Трамп заявив, що Росія запропонувала «велику поступку» для досягнення миру. Мова йде про відмову від ідеї захопити всю територію України.