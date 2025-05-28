Рустем Умєров вимагає від російської делегації передачу «меморандуму» до 2 червня

Міністр оборони та голова української делегації на переговорах з російською стороною Рустем Умєров повідомив, що передав делегації з Росії документ із умовами України щодо припинення вогню. Водночас він звернув увагу на те, що росіяни не поспішають із передачею так званого «меморандуму» з власним переліком умов, та поставив дедлайн у чотири дні.

У середу, 28 травня, Рустем Умєров на своїй сторінці у фейсбуці нагадав, що російська сторона пообіцяла передати свій «меморандум» із власним баченням припинення вогню одразу після обміну в форматі «1000 на 1000», який завершився 25 травня. Втім, міністр оборони вважає, що Росія «намагалася затягнути цей процес».

«Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони отримали цей документ. Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни. Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ», – повідомив Умєров.

Так, голова переговорної делегації від України дав росіянам час до понеділка, 2 червня 2025 року. Міністр оборони закликав російську сторону негайно передати документ та дотриматися обіцянки.

Водночас голова МЗС Андрій Сибіга, реагуючи на слова міністра оборони, зазначив, що Росія могла б передати документ про умови для перемир’я вже зараз.

«Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій “меморандум” — після десяти днів роздумів та ударів проти України — його можна одразу передати нам. Ми очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це і було домовлено раніше. Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати», – сказав Сибіга.

Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рустем Умєров зв’язувався з головою російської переговорної делегації Мєдінскім для того, щоб дізнатися, коли Україні передадуть так званий «меморандум». За словами Зеленського, попри запевнення росіян, документ українська сторона не отримала.

Сам Мєдінскій заявив, що начебто саме він ініціював розмову та нібито запропонував точну дату та місце для наступної зустрічі для обміну документами про умови припинення війни. За словами росіянина, він запропонував провести зустріч 2 червня у Стамбулі.

Нагадаємо, 27 травня спецпосланець США щодо України Кіт Келлог повідомив, що Україна вже передала американській стороні список умов для припинення війни. За словами Кіта Келлога, план є «хорошим». Наразі США очікують від Росії документ з її умовами – спецпосланець повідомив, що на основі цих документів США шукатимуть консенсус.

Переговори України та Росії

10 травня Україна вкотре закликала російського диктатора Владіміра Путіна встановити 30-денне перемир’я. Однак Путін проігнорував заклик та виступив з пропозицією відновити прямі переговори України та Росії. Володимир Зеленський відгукнувся на пропозицію та заявив, що 15 травня чекатиме Путіна у Туреччині.

Сам Владімір Путін до Туреччини не прибув та направив делегацію, склад якої вважають «слабким». Її очолив помічник Путіна Владімір Медінський. Також групи російських переговорників увійшли заступник міністра закордонних справ Міхаіл Галузін, начальник Головного управління Генштабу російської армії Ігор Костюков та заступник міністра оборони Алєксандр Фомін.

15 травня Володимир Зеленський повідомив, що не братиме участь у переговорах з росіянами у Стамбулі. Натомість він «з поваги до Трампа та Ердогана» направив делегацію на чолі з Рустемом Умєровим. Основною метою зустрічі президент назвав припинення вогню.

16 травня у Стамбулі пройшли переговори між делегаціями України, Росії та Туреччини. За результатами переговорів делегати домовилися про обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000», який відбувся вже протягом 23-25 травня. Втім, сторони не змогли узгодити припинення вогню.