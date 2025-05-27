США отримали від України перелік умов для припинення війни
Наразі Сполучені Штати чекають на відповідний документ від Росії
Сполучені Штати Америки вже отримали від України список умов для припинення війни. Він складається з 22 пунктів, повідомив у вівторок, 27 травня, спецпосланець президента США щодо України Кіт Келлог в етері Fox News, додавши, що тепер США чекають такого документа й від Росії.
«Ми маємо позицію українців, ми віримо, що це те, чого вони хочуть. Це план на 22 пункти, який ми привезли з Лондона», – повідомив Кіт Келлог.
Детальний зміст документа з українськими умовами не розголошується. Нагадаємо, 10 травня канал NBC News з посиланням на джерела повідомив, що список з умовами щодо припинення вогню підготували Україна, США та ЄС. За даними ЗМІ, документ включає, зокрема, пропозицію щодо 30-денного припинення вогню, проте враховує вимогу російського диктатора Владіміра Путіна, щоб США не підтримали вступ України до НАТО.
За словами Кіта Келлога, план є «хорошим». Наразі США очікують від Росії документ з її умовами – спецпосланець повідомив, що на основі цих документів США шукатимуть консенсус.
«Це те, як ми досягнемо миру: ми маємо (документ – ред.) від української сторони та маємо отримати від російської. І тоді ви сплавляєте їх разом. Який це матиме вигляд – що припустимо, що неприпустимо», – повідомив посадовець.
Спецпосланець додав, що після отримання російського документа може відбутися нова зустріч делегацій від України та Росії. Серед можливих місць проведення переговорів – Женева. Нагадаємо, раніше Ватикан заявив про готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією – втім, МЗС Росії відкинуло цей варіант, заявивши, що проводити там зустріч «трохи неелегантно», оскільки «православні обговорюватимуть питання на католицькому майданчику».