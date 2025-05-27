Кіт Келлог підтвердив передачу документа з умовами України щодо припинення війни

Сполучені Штати Америки вже отримали від України список умов для припинення війни. Він складається з 22 пунктів, повідомив у вівторок, 27 травня, спецпосланець президента США щодо України Кіт Келлог в етері Fox News, додавши, що тепер США чекають такого документа й від Росії.

«Ми маємо позицію українців, ми віримо, що це те, чого вони хочуть. Це план на 22 пункти, який ми привезли з Лондона», – повідомив Кіт Келлог.

Детальний зміст документа з українськими умовами не розголошується. Нагадаємо, 10 травня канал NBC News з посиланням на джерела повідомив, що список з умовами щодо припинення вогню підготували Україна, США та ЄС. За даними ЗМІ, документ включає, зокрема, пропозицію щодо 30-денного припинення вогню, проте враховує вимогу російського диктатора Владіміра Путіна, щоб США не підтримали вступ України до НАТО.

За словами Кіта Келлога, план є «хорошим». Наразі США очікують від Росії документ з її умовами – спецпосланець повідомив, що на основі цих документів США шукатимуть консенсус.

«Це те, як ми досягнемо миру: ми маємо (документ – ред.) від української сторони та маємо отримати від російської. І тоді ви сплавляєте їх разом. Який це матиме вигляд – що припустимо, що неприпустимо», – повідомив посадовець.

Спецпосланець додав, що після отримання російського документа може відбутися нова зустріч делегацій від України та Росії. Серед можливих місць проведення переговорів – Женева. Нагадаємо, раніше Ватикан заявив про готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією – втім, МЗС Росії відкинуло цей варіант, заявивши, що проводити там зустріч «трохи неелегантно», оскільки «православні обговорюватимуть питання на католицькому майданчику».