Трамп незадоволений тим, що Путін посеред процесу переговорів атакує українські міста

Президент США Дональд Трамп, коментуючи масований обстріл України заявив, що незадоволений останніми діями російського президента Владіміра Путіна. Про це він сказав журналістам у неділю, 25 травня, повертаючись з гри в гольф.

Трамп незадоволений тим, що Путін посеред процесу переговорів атакує українські міста.

«Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багатьох людей, і я не знаю, що, в біса, з ним сталося. Я знаю Путіна давно. Завжди ладнав з ним, але він випускає ракети по містах і вбиває людей, і мені це геть не подобається. Ми посеред процесу переговорів, а він стріляє ракетами по Києву та інших містах», – завив президент США.

Також Трамп зазначив журналістам, що розглядає введення додаткових санкцій проти Росії через атаки.

Згодом у соцмережі Truth Social глава Білого дому написав, що російський президент абсолютно збожеволів.

«Він без потреби вбиває купу людей, і я говорю не лише про солдатів. По містах України без жодної причини запускають ракети та безпілотники. Я завжди казав, що він хоче всю Україну, а не лише її частину, і, можливо, це таки правда. Але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії», – йдеться у дописі.

Крім цього, Трамп написав, що кожне слово президента України Володимира Зеленського «створює проблеми».

«Кожне його слово створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не «Трампа», я лише допомагаю загасити великі й потворні пожежі, які було розпалено через кричущу некомпетентність і ненависть», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 25 травня, російські військові випустили по Україні 69 ракет різного типу та рекордну кількість ударних безпілотників.

Зеленський після атаки закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти Москви.

«Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти росії. Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна», – наголосив президент.