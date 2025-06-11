Рибін закликав українців скласти зброю перед російською армією

В Україні до 10 років позбавлення волі заочно засудили колаборанта Валентина Рибіна, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонщини. Рибін також відомий як колишній адвокат Віктора Медведчука та Анатолія Шарія. Про це в середу, 11 червня, повідомив пресцентр СБУ.

Зараз 46-річний Рибін очолює так званий «організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області РФ», який координує підривну діяльність місцевих рупорів Кремля.

Ще до початку повномасштабного вторгнення обвинувачений працював адвокатом у Віктора Медведчука та Анатолія Шарія. Останній нещодавно заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду.

У 2022 році Рибін виїхав до Іспанії, користуючись правом як батько трьох дітей. На своїй сторінці у фейсбуці він закликав українців скласти зброю перед російською армією. Зловмисник недовго пожив за кордоном, після чого поїхав на окуповану частину Херсонщини.

Там він отримав пропозицію від «губернатора» Херсонщини Володимира Сальдо очолити окупаційний орган для проведення інформаційних диверсій проти України. Після цього Рибін вступив до пропутінської партії «Єдина Росія», від імені якої неодноразово закликав місцевих підтримати окупантів.

Валентина Рибіна визнали винним у колабораціонізмі (ч. 1 ст. 5 ст. 111-1 ККУ). Окрім заочного ув’язнення, суд призначив конфіскувати його майно. Оскільки засуджений перебуває на окупованій території України, СБУ вживає комплексних заходів, щоб притягнути Валентина Рибіна до відповідальності.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Тернопільської області позбавила Валентина Рибіна адвокатської ліцензії.

У часи роботи адвокатом Рибін представляв інтереси обвинувачених у розстрілі учасників Майдану російських полонених десантників, колаборантів та підозрюваних у держзраді політиків і співробітників СБУ. Зокрема, Олександра Щеголєва, ексголову управління СБУ в Києві часів Януковича, колишнього начальника департаменту контррозвідки СБУ Володимира Бика, політика Володимира Медведчука, пропагандиста Анатолія Шарія, ватажка «тітушок» Юрія Крисіна.