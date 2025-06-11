Раніше військова частина на Сумщині придбала гумові кийки, кайданки та щитки для захисту

Військова частина Національної гвардії України на Сумщині оголосила конкурс на закупівлю протиударних щитів для розгону демонстрантів, що викликало обурення в соцмережах. У середу, 11 червня, пресслужбі Нацгвардії відреагувала на критику та повідомила, що скасувала тендер.

Тендер у Prozorro на 30 млн 750 тис. грн оголосила 6 червня військова частина 2276 Нацгвардії, яка розташована на Сумщині. У тендері вказано, що частина хоче придбати обладнання для розгону демонстрантів, а саме протиударні щити.

Інформація про закупівлю такого товару викликала хвилю обурення у соцмережах. Згодом пресслужба Національної гвардії відреагувала на критику та прокоментувала ситуацію із закупівлею протиударних щитів.

«Національна гвардія не закуповуватиме засоби для несення служби із охорони громадського порядку, про які йдеться наразі у багатьох повідомленнях», – повідомили у пресслужбі Нацгвардії.

Станом на 17:00 сторінка тендеру у Prozorro свідчить, що торги скасували. Тендер скасували за кілька хвилин після повідомлення Нацгвардії про початок процедури припинення торгів.

Зазначимо, за даними видання «Наші гроші», раніше військова частина 2276 оголошувала тендери по довгим гумовим кийкам на майже 3 млн грн, кайданкам на майже 12 млн грн та щиткам для захисту рук і ніг на 9 млн грн. Усі товари придбали у кількості 5000 одиниць, окрім щитків для рук і ніг, яких замовлено 1,5 тис.

Станом на 11 червня торги завершені. Тендери на кийки та щитки виграв постачальник ТОВ «УНТК», а на кайданки – ТОВ «Укроборонекспорт». Зазначається, що тендери на обладнання для розгону демонстрантів стали першими в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.