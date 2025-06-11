Володимир Зеленський провів особисту зустріч із президентом Сербії Александром Вучичем

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна готова допомогти у післявоєнному відновленні одного-двох міст чи невеликого регіону України, аби продемонструвати свою підтримку Києву. Про це він сказав на саміті «Україна – Південно-Східна Європа», який відбувся в Одесі 11 червня.

Вучич запевнив, що Україна завжди може розраховувати на солідарність Сербії в гуманітарних питаннях, політичній підтримці та повазі до її територіальної цілісності. Він зазначив, чи буде в Україні перемир’я, чи припинення вогню, вирішуватиме президент країни та український народ.

«Ми можемо бути в цьому помічниками, але я хотів би взяти участь, пане президенте, у відновленні одного-двох міст або невеликого регіону. Думаю, це було б дуже зрозуміло і помітно для українського народу, щоб українці могли отримати чітку підтримку», – зазначив Александар Вучич.

Окрім того, він розповів, що обговорив з українським колегою Володимиром Зеленським двосторонню співпрацю між країнами, гуманітарну допомогу, а також запропонував «деякі нові моделі, нові ділянки співробітництва» між Сербією та Україною.

Додамо, Александар Вучич – єдиний з присутніх європейських політиків на саміті, хто не підписав спільну декларацію «Україна – Південно-Східна Європа». У документі, зокрема, закликають наростити підтримку України, а також посилити санкції проти РФ, повідомляє сербська газета Blic.

«Президент Сербії Александар Вучич заявив сьогодні, що ніхто не тиснув на Сербію, щоб вона підписала декларацію на саміті в Україні, і що текст декларації все ще містить санкції проти Росії, тому Сербія не є її підписантом», – ідеться в матеріалі.

Повідомляється, що декларація саміту налічує 19 пунктів. Підписанти документа виступили з рішучим засудженням «незаконної та неспровокованої агресії проти України», закликали до підтримки членства України в ЄС та НАТО. Також вони вимагають запровадження додаткових санкцій проти країни-агресора, виведення російських військ з України та створення спеціального трибуналу щодо розслідування злочинів РФ.

У саміті «Україна – Південно-Східна Європа» взяли участь представники 12 країн: президент Румунії Нікушор Дан, президент Сербії Александар Вучич, президентка Молдови Майя Санду, премʼєр-міністр Болгарії Росен Желязков, премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, премʼєр-міністр Греції Кірьякос Міцотакіс, спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віцепремʼєр Північної Македонії Ізет Мехіті та міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон.

До слова, 9 травня президент Сербії Александар Вучич відвідав традиційний військовий парад до дня перемоги у Москві. Окрім сербського лідера, до РФ прибули голова КНР Сі Цзіньпін та президенти Бразилії, Білорусі, Буркіна-Фасо, Венесуели, Єгипту, Казахстану, Куби й невизнаної Палестини. Також до Росії прилетів прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. У відповідь Україна оголосила демарш низці акредитованих в Україні керівників дипломатичних місій держав, чиї вищі посадовці відвідали військовий парад в Москві.