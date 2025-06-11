Мартін Єґер майже два роки працював послом в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ухвалив рішення про призначення новим очільником Федеральної розвідувальної служби країни (BND) Мартіна Єґера. Наразі він працює послом Німеччини в Україні, повідомила у середу, 11 червня, газета Spiegel.

За даними видання, хоч німецький уряд ще не підтвердив зміну керівництва BND, рішення вже ухвалив Мерц. Зазначається, що федеральна розвідка безпосередньо підпорядкована канцлеру Німеччини.

60-річний Мартін Єґер обійме посаду замість чинного глави BND Бруно Каля. Каль, своєю чергою, може стати послом Німеччини у Ватикані. Хто може замінити Єґера на посаді посла в Україні, не уточнюється.

Spiegel називає Мартіна Єґера одним із найдосвідченіших дипломатів МЗС Німеччини. За даними видання, останніми роками дипломат співпрацював із розвідувальними службами у Берліні та в «кризових регіонах світу».

За даними видання, від Єґера очікують реорганізації німецької розвідки протягом найближчих років. Зазначається, що уряд готовий надати BND більшої гнучкості у сфері іноземного шпигунства та технічної розвідки.