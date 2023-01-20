Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на саміті з підтримки України на американській військовій базі «Рамштайн»

У Рамштайні не було схвалено рішення про постачання Україні танків, заявив новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за результатами засідання 8-го засідання Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні, повідомив «Укрінформ». Однак Німеччина не буде блокувати постачання бронетехніки іншими країнами.

За словами міністра, є аргументи «за» поставки та аргументи «проти», які висуваються різними країнами. Одностайності щодо передачі танків Україні між партнерами наразі немає.

«Немає єдиного підходу до питання Leopard. Враження, що є згуртована коаліція і на заваді стоїть лише Німеччина, помилкове», – пояснив Пісторіус. Він зазначив, що Німеччина «дуже обережно ставиться до цієї теми». «Ми розглядаємо всі плюси і мінуси. Ми маємо підходити до цього дуже обережно і виважено, враховуючи, які наслідки може мати цей конфлікт для будь-кого», – додав він.

Водночас він запевнив, що «Німеччина не буде стояти на шляху партнерів». За словами Пісторіуса, питання дозволу від Берліна на такі поставки не обговорювалося на зустрічі. Він також додав, що не може давати жодних дозволів, адже це – завдання канцлера та інших міністерств.

Як інформує німецьке видання FAZ, посилаючись на розмови із членами німецької делегації на засіданні Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні, Берлін досі не отримав жодного запиту на постачання від держав, щоб отримати зелене світло на поставку основних бойових танків Leopard 2 в Україну. Це також стосується Польщі, уряд якої навіть розглядає можливість експорту без дозволу Німеччини.

Пісторіус, утім, не виключив, що консенсус щодо танків Leopard буде досягнутий, але не став робити прогнози, коли це може статися.

«Я абсолютно впевнений, що рішення буде найближчим часом. Але я не знаю, яким воно буде», – сказав політик.

У будь-якому випадку, за його словами, треба готуватися, щоби в разі ухвалення позитивного рішення, бути в змозі відреагувати оперативно. Міністр запевнив, що дасть розпорядження чітко з’ясувати де, скільки та в якому стані є танків різного типу.

«Якщо рішення буде прийняте - через тиждень, через два тижні або через день – ми повинні мати змогу діяти швидко… Ми готуємося», – сказав Пісторіус.

Також Пісторіус розповів, що Німеччина перевірить свої запаси танків Leopard на предмет можливого постачання в Україну, пише Spiegel.

Україна домагається отримання від Німеччини та інших країн німецьких танків Leopard 2 та інших танків західного зразка, однак наразі спроби домовитися про їх постачання не мають успіху.

Раніше про можливість передати Україні німецькі танки Leopard заявляли Польща та Фінляндія. Однак в останньому пакеті військової допомоги від Фінляндії ці танки відсутні. У Міноборони Фінляндії сказали, що прийматимуть рішення про надання Україні танків після перемовин із союзниками.

Також Пісторіус повідомив, що Німеччина надасть Україні черговий пакет військової допомоги вартістю понад 1 млрд євро. Таким чином загальна вартість наданої Німеччиною військової допомоги перевищить 3,3 млрд євро.