Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на 400 млн євро. Як повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії, в Україну відправлять важку артилерію й боєприпаси, але деталі нового пакета не розкриваються.

У Міноборони зазначили, що рішення надати Україні новий пакет військової допомоги напередодні підтримав президент за поданням уряду.

Це буде дванадцятий за рахунком пакет військової допомоги, який Фінляндія надає Україні. Його вартість перевищує 400 млн євро. Для порівняння, попередні одинадцять пакетів військової допомоги від Фінляндії для України коштували загалом 190 млн євро. Таким чином, загалом Фінляндія виділила Україні військової допомоги на 590 млн євро.

Пакет не міститиме танків Leopard, про можливість передачі яких повідомлялося раніше. У Міноборони Фінляндії повідомили, що питання про передачу Україні цих танків, яких Фінляндія має близько 200, буде обговорюватися окремо із союзниками, пише Reuters.

Як пояснили у Міністерстві оборони Фінляндії, передача частини поточного пакета фінських військових засобів в Україну можлива завдяки тісній двосторонній співпраці між Фінляндією та Швецією. Це означає, що Фінляндія постачає Україні військову техніку, а Швеція висловлює готовність надати Фінляндії підтримку в міру необхідності.

До слова, Швеція напередодні також оголосила про масштабний пакет військової допомоги для України.

Загалом за останні дні військову допомогу Україні виділили США, Литва, Данія, Велика Британія та Естонія.